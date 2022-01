Hagi, drastic după victoria dramatică cu FCU Craiova: „Jucătorii de pe bancă nu au adus nimic!”

Farul Constanța și FCU Craiova s-a întâlnit în etapa a 22-a a Ligii 1. Iar, după desfășurarea primei reprize, când elevii lui Gică Hagi au marcat de trei ori, o dublă Omoh, și un gol înscris de Jefte, partida părea decisă.

Doar că oltenii au revenit montați de la cabină și în punctat de două ori, în minutele 52 și 89, prin Compagno și Asamoah, iar acest lucru l-a deranjat pe Gică Hagi, care și-a acuzat jucătorii intrați în repriza a doua că nu au adus niciun plus.

Hagi: „Cât ne-au dominat? Câteva minute?”

„Până în minutul 60 am jucat un fotbal bun, am marcat goluri, apoi au venit schimbările, jucătorii de pe bancă nu au auds nimic, din păcate. S-a creat puțină confuzie, de acolo au venit și golurile. Dar eu cred că meritam să câștigăm meciul.

Cât ne-au dominat? Câteva minute? Au avut și ei ocaziile lor, noi am avut ocazii mai mari în prima repriză, dar jucătorii nu au gestionat bine ultima pasă. Am făcut contraatacuri bune, dar nu am marcat.

Când ai 3-0 la pauză... Cu toții în vestiar am vrut să fim la fel de serioși în repriza a doua. Am jucat bine până au venit schimbările, să zicem că nici eu nu am fost inspirat și că ei nu au adus plusul de tehnică și inspirație.

Sunt foarte nemulțumit de cei care au intrat, de toți, ne-am complicat meciul. În prima repriză toți merită felicitări”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului.

Antrenorul Farului a vorbit și despre noua achiziție, Michael Omoh, și despre posibilitatea ca noi jucători să vină sub comanda sa în această iarnă.

„Nu ați scris că e cel mai bun dribleur din Divizia A? De aceea l-am luat. E număr 10, e jucător valoros. A venit la o echipă care vrea să joace fotbal. Poate vor mai veni unu-doi jucători, tineri, sau cu experiență. Depinde ce îmi place mie. O să vedem”, a precizat Gică Hagi.