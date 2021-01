Pochettino a intrat in istorie la PSG! Este cel mai bine platit antrenor al clubului! Doar 6 fotbalisti primesc mai multi bani! Cat castiga lunar

Mauricio Pochettino a preluat-o la inceputul acestui an pe PSG.

Argentinianul a devenit in acel moment cel mai bine platit antrenor din istoria campioanei Frantei.

Potrivit jurnalistilor de la L'Equipe, Pochettino, care are un contract valabil pana in iunie 2022 cu posibilitate de prelungire pentru inca un an, primeste lunar 525.000 de euro plus bonusuri.

Salariul brut al antrenorului este de 940.000 de euro, acesta fiind mai mic doar decat salariile a 6 jucatori de la PSG.

Doar Neymar (3,06 milioane de euro), Mbappe (1,91 milioane de euro), Marquinhos (1,2 milioane de euro), Verratti (1,2 milioane de euro), Di Maria (1,1 milioane de euro) si Keylor Navas (1 milion de euro) au salarii mai mari decat Pochettino.

Trebuie mentionat ca salariul antrenorului argentinian va creste in fiecare sezon. Anul viitor, el va incasa cu 100.000 de euro net mai mult decat acum, iar in sezonul 2022/23 Pochettino va castiga 670.000 de euro pe luna, adica aproximativ 8 milioane pe an.

Mauricio Pochettino a condus-o pe PSG in trei partide pana acum si are deja un trofeu cucerit pe banca echipei de pe Parc des Princes. PSG si-a adjudecat Supercupa Frantei, dupa ce a invins-o cu 2-1 pe Olympique Marseille.