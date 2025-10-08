Clubul și-a schimbat conducerea din temelii

Societatea a fost lichidată în această vară, iar noul club a fost numit Ferrara Calcio Ars et Labor, fiind înscris în Eccellenza Emilia-Romagna (liga a 5-a). Finanțator a venit Juan Martin Molinari, președinte a devenit un alt argentinian, Andres Marengo, și director sportiv a fost numit Sandro Federico, fost director sportiv la Sambenedettese Calcio și Teramo Calcio. Pe bancă va sta în continuare Stefano Di Benedetto.



Este primul sezon petrecut de formația din Emilia-Romagna în divizia a cincea a fotbalului italian, aceasta jucând 24 de sezoane în Serie A, 28 de stagiuni în Serie B, 43 de campionate în Serie C și 7 ani în Serie D. După șase meciuri jucate din actualul sezon, Ars et Labor ocupă locul al cincilea în clasament, cu 12 puncte acumulate, fiind la o lungime în spatele liderului Medicina Fossatone.



SPAL a fost înființat în 1907 de către un preot

Clubul a fost înființat sub denumirea Circolo Ars et Labor, în 1907, de către preotul Pietro Acerbis și și-a schimbat denumirea, în 1913, în Societa Polisportiva Ars et Labor, fiind afiliată GIGC, în 1919. SPAL a avut probleme în ultimele decenii, fiind refondat după falimente, în 2005, 2012 și 2025. Echipa evoluează pe Stadio Paolo Mazza din Ferrara (16.134 de locuri), iar în palmares are o finală de Coppa Italia (1961-1962), Cup of Italian-Swiss Friendship (1968), Serie B (1950-1951, 2016-2017), Coppa Italia Serie C (1998-1999), Supercoppa di Serie C / Lega Pro (2016) și Campionato Primavera Serie B (1964-1965).



De-a lungul timpului, printre jucătorii celebri care au îmbrăcat tricoul "biancazzurrilor" s-au numărat Fabio Capello, Luigi Delneri, Saul Malatrasi, Omar El Kaddouri (actualul antrenor al echipei U17), Jasmin Kurtic, Vanja Milinkovic-Savic, Radja Nainggolan, Alberto Paloschi, Sergio Pellissier, Osvaldo Bagnoli, Alberto Bigon sau Dario Bonetti, dar și fotbaliștii cu cetățenie română Ricardo Farcaș (2019-2020), Daniel Dumbrăvanu (2022-2024) și Luca Mihai (2022-2023).



Ferrara este un oraș cu 132.000 de locuitori, cunoscut pentru superbele sale monumente istorice (Castello Estense, Duomo di Ferrara, Palazzo Municipale, Casa Romei, Palazzo Schifanoia,Palazzo dei Diamanti), dar și pentru companiile producătoare de dulciuri și alimente, din industriile IT sau din cea de automobile.

