OFICIAL! Ionut Lupescu si-a depus candidatura la sefia FRF: "Stiam ca voi fi jignit si atacat!"

Ionut Lupescu a mers azi la FRF si a depus dosarul de candidatura la alegerile FRF.

Lupescu vrea sa fie presedinte la FRF in locul lui Razvan Burleanu, cel care l-a atacat vehement in ultima perioada.



"Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare pentru a intra oficial in competitia pentru functia de presedinte. Pentru mine aceasta competitie trebuie sa genereze o oferta de programe, idei si solutii mai bune pentru viata fotbalului romanesc si pentru nationala Romaniei. Am pornit pe acest drum stiind ca voi fi jignit si atacat. Eu nu voi vorbi despre ei, ci despre solutii manageriale invatate atat ca sportiv, cat si in cel mai inalt for european de fotbal, UEFA. In discutiile fata in fata cu persoanele abilitate sa voteze la viitoarele alegeri vorbesc exclusiv despre solutii. Va multumesc pentru sustinerea pe care mi-ati arat-o si va asigur ca voi ramane la fel de decent si serios ca si atunci cand reprezentam Romania in calitate de sportiv!", e mesajul postat de Lupescu pe Facebook.

