Burleanu, atac direct la Lupescu: "A dat firmelor sale 300.000 de euro din banii FRF si i-a facut program electoral lui M.Sandu"

Inaintea alegerilor pentru sefia FRF, Razvan Burleanu face o serie de acuzatii la adresa lui Ionut Lupescu, principalul contracandidat.

Lupescu a lucrat ca director general sub comanda lui Mircea Sandu, iar Burleanu sustine ca cei doi au colaborat pentru a "sustrage" din fondurile FRF.

Potrivit unui articol postat de Burleanu pe site-ul sau personal, Lupescu ar fi obtinut contracte in valoare de 300.000 de euro de la FRF pentru firma sa, KICK SPORT MEDIA, cea care realiza programe de meci si ghiduri pentru suporteri.

Mai mult, Burleanu sustine ca Lupescu ar fi realizat programul de candidatura al lui Mircea Sandu din 2010, cand alegerile au fost mutate in ultima clipa, iar Gica Popescu nu ar fi putut sa mai candideze. Programul lui Sandu ar fi fost facut de Lupescu tot din banii FRF.

Razvan Burleanu a lansat si o serie de intrebari pentru adversarul sau si cere raspunsuri inainte de alegerile din luna aprilie.

1) A fost infiintata firma KICK SPORT MEDIA doar ca instrument de lucru cu FRF, potrivit evolutiei financiare prezentate cronologic?

2) Mai sunt si alte firme in care ati fost asociat dumneavoastra, rudele dumneavoastra sau prietenii dumneavoastra si care au primit bani din FRF?

3) Ce masuri din programul strategic al lui Mircea Sandu pe care l-ati realizat pentru alegerile FRF din 2010 au fost implementate in beneficiul fotbalului romanesc?

4) Ati impartasit vreodata cuiva din colegii dumneavoastra de la UEFA despre “experienta si know-how-ul” dobandite in urma practicilor dumneavoastra evidentiate mai sus?

5) V-ati gandit, fie si o secunda, din 2006 pana acum, ca printr-o procedura de achizitie serviciile oferite FRF de firmele dumneavoastra ar fi putut fi furnizate in conditii financiare mai bune, la acelasi standard calitativ, iar astfel ar fi ramas mai multi bani pentru fotbal, desi mai putini pentru dumneavoastra?

