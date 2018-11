OFICIAL: Guvernul maghiar trimite milioane de euro in fotbalul romanesc! Cati bani ajung la Sepsi si Miercurea Ciuc

Ungaria investeste masiv in dezvoltarea fotbalului in judetele din Romania in care traiesc foarte multi etnici maghiari.

Guvernul maghiar finanteaza masiv fotbalul din Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. La solicitarea Gazetei Sporturilor, cabinetul Viktor Orban a anuntat ca Ungaria sprijina financiar echipele Sepsi Sf Gheorghe si Czikszereda (Miercurea Ciuc).

Sumele trimise in Romania - cate 3,2 milioane de euro pentru fiecare club.

"Decretul guvernamental 1801/2016 a decis acordarea de fonduri cluburilor Csikszereda (Miercurea Ciuc) si Sepsi (Sf. Gheorghe). In conformitate cu Decretul guvernamental, cele doua cluburi de fotbal au primit cate 1 miliard de forinti (3,2 milioane de euro) prin intermediul Federatiei de Fotbal din Ungaria, ca beneficiar, pentru dezvoltarea infrastructurii sportive si realizarea altor proiecte de investitii in dezvoltare, in special pentru finantarea Academiei Csikszereda si a Academiei Sf. Gheorghe", se arata in comunicatul oficial al Guvernului maghiar.

Cele 6,5 milioane de euro au ajutat din plin la dezvoltarea celor doua cluburi. Sepsi e revelatia sezonului in Liga I si isi plateste jucatorii cu salarii peste medie, iar Miercurea Ciuc tocmai a eliminat-o pe Dinamo din Cupa Romaniei si se mandreste cu o academie care rivalizeaza cu cele mai importante scoli de fotbal din Romania.