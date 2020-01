OFICIAL | Eric a plecat de la Viitorul! Constantenii au postat un comunicat prin care anunta ca toate partile au ajuns la o intelegere

Eric a parasit-o pe Viitorul Constanta.

Brazilianul nu a mai intrat in calculele lui Gica Hagi si a fost lasat in afara lotului pentru cantonamentul de pregatire. Eric a fost dorit de mai multe echipe din Liga 1 si in cele din urma a ajuns la un acord cu Voluntari.

"FC Viitorul Constanta, FC Voluntari si Eric de Oliveira au ajuns la u n acord pentru transferul mijlocasului brazilian la gruparea ilfoveana.

FC Viitorul Constanta ii multumeste lui Eric de Oliveira pentru toate evolutiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes in continuare!", spun cei de la Viitorul in comunicatul oficial.