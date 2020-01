Gica vs Gigi! Gica Hagi are un OBIECTIV MARET la Viitorul: "Vrea in Liga Campionilor!" Dezvaluiri din vestiar

Gica Hagi (54 ani) are planuri mari la Viitorul Constanta!

Managerul tehnic al echipei din Ovidiu si-a facut deja planurile pe termen lung si vrea sa ajunga cat mai sus cu echipa sa, dupa cum declara jucatorul Viitorului, Rivaldinho, intr-un interviu acordat in Brazilia, pentru blogs.correiobbraziliense.com.br.



"Planul lui Hagi pe urmatorii ani e acela de a ramane constant in prima liga si de a oferi fotbalisti nationalei Romaniei. A reusit pana acum, insa, in urmatorii 5-10 ani, isi doreste sa ajunga in Liga Campionilor. E foarte concentrat, iar cand iti doresti ceva, primesti", a declarat Rivaldinho.

Viitorul este pe locul 6 in Liga 1, cu 35 de puncte obtinute, dupa 22 de etape, la 9 puncte distanta de liderul CFR Cluj.