Oferta milionara primita de Mirel Radoi, dezvaluita din interiorul FRF: "E comparabila cu ce a semnat Razvan Lucescu"

Mirel Radoi (38 de ani) a condus Romania U21 pana in semifinalele Campionatului European de tineret. Romania a invins Croatia si Anglia la EURO, a facut egal cu Franta si a pierdut contra Germaniei.

Mirel Radoi, selectionerul Romaniei U21, este decis sa mearga la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2020. El nu vrea sa plece de pe banca reprezentativei de tineret, chiar daca a primit o oferta de milioane. Un oficial al FRF l-a dat de gol pe selectioner.

Potrivit lui Andrei Vochin, consilier al presedintelui FRF Razvan Burleanu, Radoi a fost dorit in zona araba.

Radoi a refuzat oferta primita inainte de EURO.

"Inainte de Campionatul European a raspuns pentru a doua sau a treia oara la fel, spunand ca nu va pleca de la echipa nationala la sfarsitul acestui campionat, ci va prelua noua generatie, care are startul preliminariilor in septembrie. A ales sa continue cu aceasta echipa nationala de tineret pana la sfarsitul campaniei viitoare, dupa care se va orienta probabil catre o alta echipa.

In momentul in care el a semnat contractul, a semnat pana in 2020, adica pana la sfarsitul urmatoarei campanii. A avut o oferta serioasa din zona araba, ceva comparabil cu ce a avut acum Razvan Lucescu, dar el a refuzat-o", a spus Andrei Vochin la Telekom.