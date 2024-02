Emil Boc, mesaj pentru Dan Nistor: „Nu fi supărat! Bravo, pentru ce faci cu Chipciu”

La o zi după meci, Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a ținut să-i transmită un mesaj de susținere fotbalistului de creație din lotul Universității Cluj.

„A fost o atmosferă extraordinară creată de cei 22.000 de oameni de pe Cluj Arena. Nistore, nu fi supărat! Au mai fost şi alţii care au ratat, nu e sfărşitul lumii. Tu ai făcut penalty-ul, tu l-ai ratat.

Viaţa merge mai departe, bravo pentru ce faci cu Chipciu şi toată această echipă a noastră. Au demonstrat încă o dată că pot juca de la egal la egal cu oricine. E adevărat că pierdem cu UTA şi Voluntari şi dacă aveam acele puncte eram aproape de FCSB, dar asta e viaţa.

Se întâmplă şi la case mai mari. Să mergem acum la Sepsi şi să luăm punctele care ne-ar trebui. Ne-am dori să nu pierdem. Bravo băieţi, suntem mândri de voi!”, a spus primarul la ZIUA Live.

Ce a spus Nistor după egalul cu FCSB

La finalul meciului cu FCSB, Dan Nistor și-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat.

„Am bătut prost. Îmi pare rău că am ratat. Asta este viaţa. Alte dăţi am dat şi am luat gol. Mi-aş fi dorit să înscriu la acea fază. Nu am reuşit, dar până la urmă e bun şi acest punct. Acasă nu prea reuşim să câştigăm. Cred eu că a fost un joc de luptă, de uzură. Nu au fost mari oocazii. E un rezultat echitabil.

Suntem supăraţi, mai ales eu. Probabil că în seara asta nu o să dorm. Nu au existat certuri în vestiar. Mister ne mai ceartă la interviuri, dar e normal. Avem şanse (n.r. la calificarea în play-off), mai sunt patru meciuri foarte grele. Obiectivele noastre sunt locurile 7-9”, a spus Dan Nistor.