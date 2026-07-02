Giuleștenii s-au întărit în această vară, după venirea la cârma echipei a lui Daniel Pancu, însă Rapid ar putea avea parte și de unele plecări importante.

Agentul lui Aioani a negat că portarul și-ar negocia plecarea de la Rapid

Una dintre acestea este cea a portarului Marian Aioani. În ultimele ore, s-a scris că titularul din poarta celor de la Rapid ar fi fost ofertat de un club din Israel, Macccabi Netanya.

Totuși, din informațiile PRO TV și Sport.ro, Marian Aioani nu negociază cu niciun club în momentul de față, lucru confirmat de agentul fotbalistului.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Marian Aioani, potrivit Transfermarkt.

Goalkeeper-ul pentru care Rapid le-a plătit 400.000 de euro celor de la Farul Constanța și-ar dori să părăsească formația patronată de Dan Șucu, însă rămâne de văzut dacă Rapid își va da acordul.