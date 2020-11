Victor Piturca s-a vindecat de Covid-19 si a fugit la plaja: "E cu Borcea si Netoiu la plaja!" :) Anuntul facut de Dragomir

Fostul selectioner al Romaniei a fost infectat cu noul coronavirus, dar s-a vindecat.

Anuntul il face chiar Mitica Dragomir, care spune ca a primit poze de la Piturca din Dubai si ca este alaturi de fostii investitori de la Dinamo, Cristi Borcea si Gigi Netoiu.

"E in Dubai, ce coronavirus sa aiba? S-a vindecat. Nu are nimic, mi-a trimis poze de la plaja. E cu Borcea, cu Netoiu", a declarat Dragomir pentru Pro X.

Piturca a fost printre cei mai precauti oameni cu privire la acest virus inca de la inceputul pandemiei. In primavara acestui an, fostul selectioner spunea ca se testeaza de fiecare data cand iese din casa si revine pentru a nu-si pune familia in pericol.

In prezent, Piturca este liber de contract, iar in urma cu cateva luni a anuntat ca in Romania va mai antrena doar la Steaua Bucuresti.