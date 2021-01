Piturca, aproape sa revina pe banca! Poarta negocieri cu o echipa din strainatate. Ultimele detalii

Liber de iarna trecuta, Piturca (64 de ani) se pregateste sa revina in fotbal!

21:35 Surse apropiate lui Piturca contactate de www.sport.ro sustin ca nu exista negocieri intre el si federatia din Arabia Saudita pentru postul de antrenor. Asadar, echipa la care se referea Neagoe nu e nationala Arabiei Saudite, asa cum sustine jurnalistul Decebal Radulescu.

20:45 Ultima data pe banca CSU Craiova, Piturca ar fi in negocieri cu federatia saudita de fotbal pentru postul de selectioner. Anuntul a fost facut de jurnalistul Decebal Radulescu la emisiunea Digisport Special. Piturca e un apropiat de-ai lui Ionut Lupescu, recent numit director in federatia de la Riad. Cei doi au lucrat excelent impreuna la nationala Romaniei in perioada in care Lupescu era director general al institutiei.

Fostul secund al lui Piturca de la nationala si de la Al Ittihad, Eugen Neagoe, spune ca Piturca e gata sa revina in antrenorat.

"Am vorbit cu el in urma cu o saptamana. Piturca va reveni, dar nu in Romania. Va pregati o echipa din strainatate", a explicat Neagoe.

Arabia Saudita are acum antrenor francez. Herve Renard e pe banca nationalei din Golf din 2019. Renard e selectioner de cariera. A pregatit de-a lungul timpului Zambia, Angola, Coasta de Fildes sau Maroc.

Victor Piturca a lucrat in Arabia Saudita in doua randuri. A fost antrenorul lui Al Ittihad de ambele dati.