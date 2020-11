Victor Piturca, infectat cu Covid-19! Masurile extreme de precautie ale fostului selectioner nu l-au ferit de virus

Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei, ar fi fost infectat cu noul coronavirus.

Piturca a fost printre cei mai precauti oameni cu privire la acest virus inca de la inceputul pandemiei.

Cu toate acestea, Fanatik anunta ca fostul selectioner al Romaniei a fost depistat pozitiv cu Covid-19 si in acest moment se afla in izolare.

In primavara acestui an, Victor Piturca spunea ca se testeaza de fiecare data cand iese din casa si revine pentru a nu-si pune familia in pericol:

"M-am testat de vreo patru ori pana acum. In ultimele zile, nu m-am mai testat. M-am plictist sa ies negatvi, asa ca stau cateva zile mai mult sa vedem. Dar daca ies undeva si revin, ma testez pentru ca mi-e frica sa nu contactez virusul si sa il dau la ceilalti, asta e problema.

Te intepi in deget si pui sangele intr-un mic aparat si iti spune imediat. Sunt teste rapide", spunea Victor Piturca in primavara acestui an.

"Cand vine Alex (n. r. Alexandru Piturca - fiul sau) la mine ii fac testul. Celui care vine la mine ii fac testul. Nu intra la mine nimeni pana nu ii fac testul. Am cumparat niste teste pentru familie. Daca vine cineva strain, il testez. Nu intra nimeni la mine in casa netestat", mai spunea Piturca.