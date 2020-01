Oferta IN GLUMA pentru Alibec! Niculae, FURIOS dupa ce a aflat ce a facut Legia ca sa-l ia pe Denis din Liga 1! Anunt de ultima ora

Ioan Niculae nu vrea sa-l lase atat de usor pe Alibec sa plece!

Atacantul de 29 de ani are o oferta clara de la Legia Varsovia. Niculae lasa de inteles ca decizia este a lui Alibec, dar spune ca l-a sfatuit pe atacant sa respinga oferta. Niculae sustine ca fosta participanta in grupele Champions League nici macar nu a contactat direct clubul pentru a negocia transferul. A vorbit doar cu Alibec! Niculae e de parere ca Alibec ar trebui sa ceara un salariu dublu fata de cel propus de polonezi.

"Este o oferta scrisa pentru Alibec, intr-adevar, dar nu este de el. Dupa parerea mea, el merita macar dublu. Stiu ce i-au oferit polonezii. Chiar am vorbit cu el si i-am zis ca ar fi pacat sa-si intrerupa cea mai buna forma sportiva. Mai bine ramane aici pana la vara si sunt sigur ca o sa se gaseasca ceva mult mai bun pentru el. Pe mine ma deranjeaza altceva. Polonezii l-au cautat direct pe el, iar el nu este in ultimele 6 luni de contract. Am vorbit cu el si mi-a spus. I-am spus si lui ca nu e normal asa ceva", a spus Niculae pentru PRO Sport.