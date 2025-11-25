Sorana Cîrstea (35 de ani) a reușit să încheie sezonul 2025 pe locul 44 în clasamentul WTA, o clasare miraculoasă, având în vedere că, la sfârșitul verii, jucătoarea din Târgoviște se afla în afara top 110 WTA.

Sorana Cîrstea, în proba individuală, în 2025: campioană la Cleveland, semifinalistă la Osaka și în Iași

După mai bine de șase luni fără tenis, în a doua parte a stagiunii 2024, în care a suferit și o intervenție chirurgicală, Sorana Cîrstea a reușit să câștige, în acest an, cel de-al treilea titlu WTA al carierei, în proba individuală, după cele adjudecate la Tashkent și Istanbul, în 2008, respectiv în 2021.

Victoria a confirmat marele rezultat semnat în proba de dublu, în care Sorana Cîrstea a ieșit câștigătoarea turneului WTA 1000 de la Madrid, alături de Anna Kalinskaya.

