"Oferta cu banii pe masa!" Jucatorul dorit de Becali pleaca doar in Vest: FCSB, dispusa sa plateasca un milion de euro pentru transferul sau

Jucatorul dorit de Gigi Becali poate pleca in strainatate.

Valeriu Iftime, finanatorul celor de la Botosani, spune ca are oferte pentru cinci jucatori in acest moment, 4 dintre ei fiind doriti in strainatate si doar unul in Romania.

Chindris, jucatorul pe care Gigi Becali l-ar vrea la FCSB, pleaca doar "afara" si nu acum. Finantatorul FCSB a declarat in urma cu o luna ca este dispus sa plateasca maximum un milion de euro pentru Chindris. De tanarul fundas central, titular in nationala de tineret, se intereseaza in special echipe din Italia.

"La noi nu o sa plece nimeni. In momentul asta, singura discutie cumva asumata este doar plecarea lui Miron, si el daca are oferta buna. Daca nu, nu. El nu are oferta acum clara din Romania. Are oferta din afara, dar sunt doar discutii, oferte de genul: 'da, ce bani, ne gandim, va trimitem oferta'.

Nici nu am insistat foarte mult, ca si asa i-am stricat capul lui Miron si joaca prost in ultimele doua meciuri. El trebuie sa se gandeasca la Botosani, ca sa poata sa isi faca treaba mai departe. Am oferte pentru 6 fotbalisti. Askovski - cu banii pe masa, Chindris - cu banii doar pe masa. Chindris - de doua ori cu banii pe masa. Harut - cu banii de 3 ori pe masa. Sunt 4 oferte care maine dau banii pe masa. Rodrigues - banii pe masa, Papa - banii pe masa, Ashkovski - afara, Chindris - afara, Ofosu - afara, Papa - afara, 5 oferte afara, doar Harut are din Romania. Ii tin, bineinteles, depinde si cum... meciul asta (n.red. cu Dinamo) nu clarifica deloc daca e play-off sau nu. N-as vrea sa renunt deloc, vreau sa trag de ultimul fir care se va rupe in ultima etapa, sper", a declarat Valeriu Iftime pentru TelekomSport.