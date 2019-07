Oferta BOMBA pentru Cicaldau din Serie A! O fosta campioana a Italiei a pus 5 milioane pe masa pentru mijlocasul Craiovei! Cat vor oltenii

Alex Cicaldau poate ajunge la o echipa de traditie din Italia.

Mijlocasul celor de la Universitatea Craiova si al nationalei Romaniei U21, Alex Cicaldau, poate pleca dupa doar un an de la Craiova: FC Torino a facut o oferta de 5 milioane de euro! Insa Craiova a refuzat-o si cere minim 7 milioane de euro, anunta Fanatik.



"Deocamdata, avem o oferta de 5 milioane de euro, este insuficienta pentru mine. Este un jucator de top si care face diferenta. Cinci milioane sunt putini. Trebuie sa porneasca de la 7 milioane de euro. Eu am spus anul trecut ca il vom vinde pe 7-8-9 milioane de euro si ati ras de mine. Am avut din mai multe campionate, din Italia si Belgia. Alex e un jucator de Spania. Cicaldau e jucator de Spania, Germania" a spus Gica Craioveanu.

Torino are in palmares 7 titluri de campioana, 5 Cupe si o finala de Cupa UEFA in 1992. Ultimul titlu a venit insa in urma cu 43 de ani.