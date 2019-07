OFERTA CLARA de 5 milioane de euro pentru un jucator de top din Liga 1, REFUZATA DIRECT! "Ati ras de mine cand am spus ca il vindem pe 8-9 milioane!"

Craiova a primit o oferta concreta de 5 milioane de euro pentru unul dintre cei mai buni jucatori ai sai, dar oltenii au refuzat.



Alexandru Cicaldau a impresionat la EURO U21 si este asteptat sa faca in curand pasul catre o echipa din Vest. Oltenii sustin ca au in acest moment o oferta clara de 5 milioane de euro, insa nici nu o iau in calcul.

Clauza de reziliere a jucatorului adus de la Viitorul pentru un milion de euro este de 7 milioane de euro si aici trebuie sa inceapa licitatia.



"Deocamdata, avem o oferta de 5 milioane de euro, este insuficientă pentru mine. Este un jucator de top si care face diferenta. Cinci milioane sunt putini. Trebuie sa porneasca de la 7 milioane de euro. Eu am spus anul trecut ca il vom vinde pe 7-8-9 milioane de euro si ati ras de mine. Am avut din mai multe campionate, din Italia si Belgia. Alex e un jucator de Spania. Cicaldau e jucator de Spania, Germania", a declarat Gica Craioveanu pentru DigiSport.