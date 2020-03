"O solutie ar fi tragerea la sorti" Conducerea unui club din Liga 1 propune o varianta inedita pentru desemnarea castigatoarei Cupei Romaniei

Conducerea FRF, LPF, precum si oficialii cluburilor incearca sa gaseasca solutii pentru situatia cauzata de Covid-19 in fotbalul romanesc.

Tot mai multi oficiali ai cluburilor din Liga 1 sunt sceptici in ceea ce primeste sansele de a se incheia sezonul actual, din cauza pandemiei de coronavirus.

Ciprian Paraschiv, presedintele celor de la Politehnica Iasi, e de parere ca se va ingheta sezonul curent si crede ca ar trebui sa promoveze echipe din liga secunda, dar sa nu fie retrogradata niciuna din Liga 1. In schimb, in ceea ce priveste Cupa Romaniei, oficialul a venit cu o propunere inedita, acesta spunand ca o varianta a acordarii trofeului ar fi tragerea la sorti.

"E greu de dat o predictie, e dificil de spus daca se va mai juca sau nu, pentru ca nu stim cum evolueaza acest virus, nu stim ca de educata este lumea, cat vom respecta regulile impuse de catre autoritati. Ideal ar fi sa primesti primele doua echipe din liga a doua, poate mai multe. E clar ca se va ingheta campionatul. E greu sa retrogradezi pe cineva, pentru ca risti sa fii dat in judecata de o echipa care poate zice ca mai avea sanse de a se salva. Iar in Cupa Romaniei, fiind o competitie separata, stateam si ma gandeam ce scenarii ar putea fi. Daca nu se va mai juca deloc in acest sezon, ceea ce nu-mi doresc, evident, pentru ca sper sa jucam si sa mergem mai departe, o solutie ar fi tragerea la sorti si desemnarea unei echipe care sa reprezeinte Romania in cupele europene din aceasta competitie", a spus Paraschiv la Radio HIT Iasi.