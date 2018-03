Cati bani plateste CSA Steaua pentru inchirierea Arenei Nationale la meciul cu Rapid! SONDAJ: Cati suporteri vin la meci?

Conducerea CSA Steaua a hotarat sa inchirieze Arena Nationala pentru cel mai important meci al sezonului, cu Academia Rapid.

CSA Steaua a ales cel mai mare stadion al Romaniei pentru cel mai important meci al sezonului.

CSA Steaua - Rapid, derby-ul din Liga a 4-a, se va juca pe Arena Nationala, pe 14 aprilie, de la ora 20:00.

Clubul a schimbat decizia de a duce meciul la Chiajna, la presiunile fanilor.

Costurile vor fi ridicate - CSA Steaua va cheltui 53.000 de euro pentru organizarea acestui meci.

Stadionul va fi inchiriat integral, pentru ca noile reguli ale primariei spun ca nu se mai poate inchiria un singur inel.

Din cei 53.000 de euro, doar 13.000 de euro ajung la Primarie. 9000 de euro e costul pentru curatenie, cu 11.000 de euro se plateste firma de paza, serviciile de operare (turnicheti, tabela, etc.) costa 10.000 de euro, iar utilitatile (apa, gaze, etc) alti 10.000 de euro.

"Inca nu am semnat contractul, dar per total va costa 50.000 de euro, cu toate serviciile incluse. Banii vor veni din bilete si de la sponsori. Speram sa avem 10.000 de suporteri, iar cei de la Rapid si-au manifestat dorinta de a veni si ei cu 10.000 de oameni. In total estimam ca vor fi 25.000 de spectatori" - Cristian Petrea, presedinte CSA Steaua (ProSport)