Tamas a semnat pe 2 ani! Clauza URIASA care apare in noul contract al romanului

Gabi Tamas traverseaza una dintre cele mai bune perioade ale carierei.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Fundasul roman in varsta de 34 de ani a semnat prelungirea contractului cu Hapoel Haifa, chiar daca Maccabi Tel Aviv a incercat sa-l transfere. Noua intelegere a romanului este valabila pe urmatorii doi ani, iar Tamas va avea un salariu cu 20% mai mare, adica va incasa 240.000 de euro.

Tamas a avut si o conditie inainte de a semna noua intelegere. Potrivit Gsp, Tamas le-a pus in vedere sefilor de la Hapoel Haifa sa nu vanda nici unul dintre fotbalistii importanti avand in vedere ca echipa va juca in sezonul urmator in Europa League. Conform sursei citate, Tamas are si o clauza importanta in noul contract: dupa ce ii va expira intelegerea va primi un post in cadrul clubului, cel mai probabil director tehnic.

Tamas a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei din Israel in sezonul care tocmai s-a incheiat. A jucat in 46 de meciuri si a reusit sa marcheze si trei goluri.