"O DESFIINTEZ!" Becali, plan SOCANT cu FCSB! Cum poate sa dispara echipa

Gigi Becali a anuntat ce are de gand sa faca cu FCSB in cazul in care pierde procesul cu Talpan.

Dupa ce nepotul sau Vasile Geambazi a anuntat ca vrea sa-i dea actiunile de la FCSB inapoi, GSP a scris ca, de fapt, planul lui Becali ar fi sa mute echipa la Clinceni, in cazul in care pierde procesul cu Talpan. In cazul unui esec, patronul stelist ar fi urmat sa treaca jucatorii importanti la Clinceni si sa-si mute afacerea in Ilfov.

Gigi Becali a lamurit situatia.

"De ce s-o mut? la Clinceni?! O desfiintez! Pai, procesul cu Armata pentru prejudiciu mai dureaza vreo 4 ani. Eu o sa le spun judecatorilor cat au facut ei cu marca de cand o au, la finalul perioadei. Pai, e abuz in serviciu! Ei o sa faca 200 000 de euro in 8 ani cu marca aia si mie imi cer zeci de milioane! E strigator la cer!", a explicat Gigi Becali la DigiSport.

CSA Steaua, prin Florin Talpan, a deschis un proces in care cere 36 de milioane de euro despagubiri. Daca instanta da dreptate echipei armatei, acest lucru va duce la insolventa FCSB si mai apoi la declararea falimentului, pentru ca suma reprezinta bugetul echipei pe trei ani si jumatate.