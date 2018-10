"Am facut evaluarea, e gata!" Becali i-a decis in DIRECT viitorul lui Dica! Bomba din toiul noptii: Becali NU se mai baga sa faca echipa

Gigi Becali a fost multumit de rezultatul meciului cu cei de la Voluntari.

Dupa partida castigata de stelisti cu 2-1, patronul FCSB a declarat ca i-a facut evaluarea lui Dica, iar rezultatul il multumeste. Ba chiar a spus ca o sa-l lase pe antrenor sa decida singur la echipa.

"Am facut evaluarea, foarte mult imi place de Dica. Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Dica eee! MM eeee! Nu ma mai bag la echipa niciodata! Incep s-o las asa... Il las pe Dica pana la finalul campionatului. Daca nu sunt pe locul 1, in play-off ma bag. Adica la finalul campionatului regulat, inainte de play-off. Asta o sa-i arate ca nu se pricepe asa bine, de exemplu, si o sa intervin", a spus Becali.

Patronul l-a felicitat pe Dica pentru ca a reusit sa aduca echipa pe locul 1 in campionat, cu toate ca FCSB poate fi depasita de CFR dupa meciul de astazi pe care clujenii il joaca cu Sepsi.