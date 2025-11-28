România se va duela în deplasare cu Turcia, iar cea care va trece de acest meci va juca în finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.



Dacă ”tricolorii” ratează din nou Mondialul, iar așteptarea de 28 de ani va fi prelungită, sunt șanse mici ca cel mai galonat antrenor român să rămână în funcția de selecționer. FRF ar fi pregătit deja o listă cu posibili înlocuitori, iar acolo se află și numele lui Zeljko Kopic (48 de ani).



Antrenorul lui Dinamo a făcut senzație în România. A salvat echipa de la retrogradare în primul său sezon, în al doilea a reușit să prindă play-off-ul, iar acum se bate la locurile fruntașe cu ”roș-albii”. Croatul s-a limitat să spună că este onorat să fie inclus pe o astfel de listă.



Zeljko Kopic, despre postul de selecționer al României



"Da, am văzut. În primul rând, sunt mândru să mă aflu într-un astfel de context. E frumos să auzi asta. Pentru mine e important, pentru că e încă o dovadă care îmi confirma munca depusă aici. Merit și eu câteva lucruri pozitive spuse despre mine în România.



Strict despre funcția de selecționer, deja domnul Lucescu a spus că va fi acolo la baraj. Eu mă simt mândru, satisfăcut, mă face fericit să fiu în această discuție. Dar eu mă concentrez doar pe Dinamo.



(n.r. Dar dacă v-ar suna cineva de la FRF, ați accepta?) Nici măcar nu gândesc la asta, ci doar la antrenamente și la meciul de mâine. Dar e drăguț să aud asta", a spus Kopic, la conferința de presă.



Dinamo va juca ”acasă” cu Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București.



Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid



După 17 etape, în topul golgheterilor împart prima poziție doi rivali. E vorba despre Florin Tănase de la FCSB și Alexandru Dobre de la Rapid, ambii cu câte nouă goluri fiecare.



Dacă Florin Tănase are șapte goluri din nouă din penalty, Dobre se poate lăuda cu reușite doar din acțiuni



Pe următoarea poziție se situează Jovo Lukic (”U” Cluj) și Sebastian Mailat (FC Botoșani) cu șapte reușite, în timp ce podiumul este completat de Valentin Costache (UTA Arad), Alexandru Ișfan (Farul Constanța) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova) cu șase goluri.

