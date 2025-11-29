În sezonul precedent, Dan Șucu l-a adus pe antrenor în locul lui Neil Lennon pentru a redresa echipa. Rapidul a reușit să prindă play-off-ul, dar nu și-a îndeplinit obiectivul de a prinde cupele europene, astfel că Șumudică a plecat.



Chiar dacă și-a dorit foarte mult să antreneze Rapidul, Șumudică spune acum că a luat o decizie radicală. Nu vrea să mai calce în Giulești pentru meciurile echipei sale de suflet.



Marius Șumudică: ”Nu mai calc în Giulești”



Motivul? ”Șumi-gol” nu uită și părțile mai puțin plăcute din mandatul său la Rapid, când a fost contestat de suporteri și a fost chiar ”bulgărit” în iarna anului trecut.



”E cam lungă pauza asta la mine. În 21 de ani de carieră nu am stat mai mult de o lună și jumătate acasă. Nu, nu că am vrut Rapid, am refuzat altele. Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului.



Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.



Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică



Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.



Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

