Clubul de fotbal FC Voluntari a anunţat, vineri, transferul lui Sava-Arangel Cestic, un fundaş sârb în vârstă de 25 de ani care deţine şi cetăţenia germană, cu 2 meciuri pentru naționala de seniori a Serbiei.

Sava Cestic a jucat la naționala mare a Serbiei

"Ne bucurăm să anunţăm că Sava-Arangel Cestic este noul jucător al FC Voluntari, fundaşul central semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Născut pe 19 februarie 2001, la Offenbach am Main, în Germania, Sava are 1,92 m şi poate evolua atât ca fundaş central, cât şi ca mijlocaş defensiv.

Internaţional sârb, acesta a trecut prin mai multe selecţionate de juniori ale Serbiei, înainte de a ajunge la prima reprezentativă", informează gruparea ilfoveană pe pagina oficială de Facebook.