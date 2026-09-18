OFICIAL FC Voluntari a semnat cu internaționalul sârb Sava Cestic, fotbalist cu meciuri în Bundesliga!

FC Voluntari a semnat cu internaționalul sârb Sava Cestic, fotbalist cu meciuri în Bundesliga! Superliga
SPORT.RO
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Mutare importantă realizată de ilfoveni.

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fc voluntariSava CesticSava-Arangel CesticFC KolnBundesliga
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Clubul de fotbal FC Voluntari a anunţat, vineri, transferul lui Sava-Arangel Cestic, un fundaş sârb în vârstă de 25 de ani care deţine şi cetăţenia germană, cu 2 meciuri pentru naționala de seniori a Serbiei.

Sava Cestic a jucat la naționala mare a Serbiei

"Ne bucurăm să anunţăm că Sava-Arangel Cestic este noul jucător al FC Voluntari, fundaşul central semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Născut pe 19 februarie 2001, la Offenbach am Main, în Germania, Sava are 1,92 m şi poate evolua atât ca fundaş central, cât şi ca mijlocaş defensiv.

Internaţional sârb, acesta a trecut prin mai multe selecţionate de juniori ale Serbiei, înainte de a ajunge la prima reprezentativă", informează gruparea ilfoveană pe pagina oficială de Facebook.

Fundaşul şi-a început parcursul în fotbal la SG Rosenhohe, după care a trecut pe la Kickers Offenbach şi FSV Frankfurt. A continuat apoi în academiile celor de la Schalke 04 şi 1. FC Koln, unde şi-a facut debutul în fotbalul profesionist.

În 2020 a debutat în Bundesliga în tricoul formaţiei FC Koln. Ulterior, el a mai jucat pentru formaţiile HNK Rijeka şi Heracles Almelo.

Ce transferuri a mai făcut FC Voluntari

Pentru sezonul 2026-2027, FC Voluntari i-a mai transferat până acum pe fundaşul Denis Haruţ (n.r. - ultima oară la Sepsi OSK), fundaşul croat Matej Mamic (NK Radomlje), portarul sloven Metod Jurhar (FC Koper), atacantul Mihai Roman (FC Argeş), fundaşul stânga beninez David Kiki (FCSB), fundaşul Daniel Dumbravanu (CFR Cluj), atacantul Adi Chică-Roşă (Petrolul Ploieşti) şi extrema portugheză Nuno Rodrigues (Araz-Nahcivan), scrie Agerpres.

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