"Nu sunt numai zvonuri!" Gigi Becali a avut o oferta cat se poate de reala pentru Coman din America! "Va fi un pas foarte important pentru Florinel"

Florinel Coman a avut o oferta de la Orlando City, insa Gigi Becali doreste mai multi bani pentru atacant.

Gigi Becali face afaceri pe bani multi, asa cum ne-a obisnuit. Este randul lui Florinel Coman sa faca pasul in starinatate si patronul FCSB vrea sa castige multi bani de pe urma ataccantului.

Orlando City a facut o oferta de 9 milioane de euro si procente dintr-un viitor transfer, insa Gigi Becali a dorit mai mult, iar ngocierile nu s-au concretizat inca.

Laurentiu Reghecampf, ultimul antrenor cu care FCSB a luat titlul, spune ca oferta americanilor e cat se poate de reala si crede in atacantul ros albastrilor. "Nu sunt numai zvonuri. Probabil exista anumite oferte pentru acesti jucatori. Daca se vor transfera in perioada asta ramane de vazut si ramane la latitudinea patronului echipei, daca isi doreste sa ii vanda sau isi doreste sa aiba un parcurs mai bun in campionatul viitor.

Eu nu pot sa dau sfaturi pentru ca intervine partea financiara si fiecare stie ce are de facut, mai ales in perioada asata cand banii sunt foarte importanti. La Steaua s-au investit foarte multi bani. Jucatorii acestia au crescut enorm de mult, au ajuns la o valoare foarte mare. Probabil vor fi interese din partea unor cluburi, iar daca Florinel Coman impreuna cu familia lui, agentul lui sau cine il sfatuieste se hotarasc sa mearga in America eu nu cred ca este un pas inapoi.", a spus Reghe la Look Plus.

Reghecampf crede ca Florinel s-ar putea integra foarte bine in MLS si are mare incredere in atacantul FCSB. "Fotbalul din America a crescut foarte mult si in momentul in care o echipa este dispusa sa plateasca 7-10-15 milioane. Cu siguranta va fi un pas foarte important pentru el, pentru ca va castiga mult mai mult decat castiga la FCSB.", a adaugat Reghe.