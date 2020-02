"Nu s-au intarit prin aducerea acestui bufleias!" Andrei Miron a fost desfiintat dupa ce a marcat la debut pentru FCSB! Ros-albastrii facuti praf dupa presatiile modeste:"Au trei grasuti in fata!"

Critici dure la adresa ultimului transfer de la FCSB.

FCSB a remizat sambata, scor 1-1, pe Arena Nationala in fata celor de la Chindia Targoviste, dupa un meci in care ros-albastrii au avut o noua prestatie modesta. Golul trupei lui Vintila a fost marcat de Andrei Miron, care a inscris la debut. Fostul dinamovist, Cornel Dinu, este de parere ca FCSB nu s-a intarit prin transferul lui Miron.



"Nu rupe gura targului aceasta aducere a lui Miron. Ei au niste criterii total particulare, care se mai gasesc foarte rar pe undeva prin lume. Ii aduce proprietarul echipei si ii place unul ca joaca un meci. Un jucator trebuie sa il observi de multe ori. Nu mi se pare ca s-au intarit foarte mult prin aducerea acestui bufleias, ca si Miron are cateva kilograme in plus. Nu se poate sa joci cu Popa, care e un baiat care saracul se lupta si el, dar din pacate si el al vreo sase, sapte kilograme in plus. Ca sa pui capac la toate, il mai introduci la pauza si pe Gnohere, deci ai trei grasuti in fata unei echipe a Chindiei care nu a contat. Ea a fost smerita in teren", a spus Cornel Dinu, la Telekomsport.