"Nu primesc niciun ban!" Situatie INCREDIBILA pentru Daniel Oprita la CSA Steaua! Este antrenor in acte, dar nu sta pe banca si nu isi salariu! De la ce a pornit totul

Situatie incredibila pentru Daniel Oprita la CSA Steaua.

Antrenorul celor de la CSA Steaua, Daniel Oprita, a facut o serie de dezvaluiri incredibile. Este antrenorul echipei din vara anului trecut, insa nu poate sa incaseze niciun ban si practic lucreaza din placere la club. Totul se intampla din cauza faptului ca Oprita este in litigiu cu fosta sa echipa, CS Mioveni de aproape un an de zile si nu si-a reziliat contractul.

"De 10 luni se judeca, nu stiu cat o sa mai dureze un an-doi, chiar nu inteleg de ce dureaza ceva care trebuia sa se incheie in 2-3 saptamani. Apoi am primit o notificare sa ma prezint la sediul clubului pentru lamurirea contractului, adica probabil sa ne intelegem intr-un fel. Dar eu nu eram in tara, eram la Euro in Italia. Si ce notificare e aia, te dau afara si apoi vino inapoi.



Asa si eu le trimiteam notificare, trei luni am treaba, dar dupa 3 luni inapoi. Secundului, care avea acelasi contract, difera sumele, i s-a dat dreptate, a primit tot inapoi, mie nu! Am pierdut si am facut recurs. Eu sunt antrenor in acte, dar nu stau pe banca. Regulamentul spune ca 30 de zile ai voie fara antrenor principal, ei stau de 7 luni. Nu primesc bani acolo, sunt ca un jucator care se antrneaza pe unde poate", a declarat Daniel Oprita, la Digi.