„Nu ne-au pus mari probleme!” Reacția lui Cordea după egalul cu Dinamo

„Nu ne-au pus mari probleme!” Reacția lui Cordea după egalul cu Dinamo Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj și Dinamo au încheiat la egalitate duminică seara, scor 2-2, în etapa cu numărul 13 din SuperLiga. Clujenii au condus cu 2-0.

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La finalul partidei, Andrei Cordea, marcatorul primului gol al ardelenilor a analizat jocul celor două echipe, susținând că CFR Cluj merita victoria.

„Suntem dezamăgiți, pentru că am arătat a echipă matură până în minutul 78. Ei au avut posesia, dar nu ne-au pus mari probleme. Am luat două goluri în trei minute. Nu ne amenințau cu absolut nimic. Jucau în centru, direct cu centrări. Din păcate am luat iar gol din fază fixă, deși am lucrat la antrenamente.

Ne doream să câștigăm astăzi, e cu atât mai dureros sentimentul că am condus cu 2-0. Dinamo este o echipă foarte bună, joacă un fotbal foarte frumos, dar nu meritam să pierdem această partidă, nu înțeleg de ce am căzut după primul gol”, a spus Andrei Cordea la finalul partidei.

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CFR Cluj - Dinamo, scor 2-2

Dinamo a controlat începutul meciului din Gruia şi Vâlceanu a respins şutul din careu al lui Armstrong, în minutul 10, iar nouă minute mai târziu, lovitura de cap a lui Zandbergen s-a dus direct în braţele portarului gazdelor. Contrar cursului jocului, clujenii au deschis scorul în minutul 27, când Cordea a şutat plasat, din afara careului, şi l-a învins pe Vâlceanu. Elevii lui Şumudică au ratat în minutul 33, când Ignat a trimis în bară, cu o lovitură de cap. Clujenii şi-au majorat avantajul în minutul 61, după un gol al lui Cristian Ignat, punând pe tabelă un 2-0 neaşteptat. 

Dinamo a revenit însă incredibil, în numai trei minute. Mai întâi a fost golul lui Cîrjan, şut din careu, în minutul 78, pentru ca în minutul 81 noul intrat Tarbă să centreze pentru Zandbergen, care a înscris cu capul.

Elevii lui Campos au căutat şi golul victoriei, dar tabela nu s-a mai schimbat și CFR Cluj - Dinamo s-a încheiat 2-2.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne lider în Superliga, cu 30 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 9, cu 17 puncte.

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