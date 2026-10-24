Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au cinci victorii din ultimele cinci partide și au pierdut, momentan, contactul cu restul formațiilor care se luptă pentru locurile fruntașe în Superliga României.

Dinamo va avea parte de un meci dificil în următoarea rundă. Se va deplasa în Gruia pentru duelul cu CFR Cluj, echipa pregătită de Marius Șumudică (55 de ani).

Înainte de partida care va avea loc duminică, de la ora 19:00, Nuno Campos a susținut conferința de presă și a scos în evidență statistica favorabilă CFR-ului.

Nuno Campos: ”Ăsta e obiectivul nostru”

„Dacă ne uităm la meciurile trecute, Dinamo a câștigat o singură dată în 20 de partide cu CFR. Asta spune totul despre dificultatea acestui meci. Ne-am pregătit pentru caracteristicile pe care le au, va fi un meci de luptă.

Martin Pascual e important, dar am încredere în soluțiile pe care le avem, deci nu sunt îngrijorat de absența lui.

E un derby, dacă în 20 de meciuri ai o victorie, e clar că e un adversar puternic. Trebuie să găsim soluțiile indiferent de adversar, trebuie să privim adversarul cu respect, e un meci greu, dar avem încredere, vom juca să câștigăm.

Obiectivul nostru e să ajungem în cupele europene, nu să fim campioni. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci să câștigăm, pentru că totul se poate schimba imediat”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

Dinamo, Rapid și Craiova, meciuri grele în etapa #13

După parcursul perfect din ultimele cinci runde, primele trei clasate vor avea parte de câteva meciuri dificile. Rapid va întâlni FCSB pe Arena Națională, sâmbătă, într-un meci care va stabili, cel mai probabil, un record de asistență în acest sezon.

Duminică vine rândul lui Dinamo, în deplasare cu cei de la CFR Cluj, echipa pregătită de Marius Șumudică, iar Universitatea Craiova joacă luni și închide etapa la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi.