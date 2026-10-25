Transferul fotbalistului de 180.000.000 de € la Real Madrid, blocat

Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Michael Olise (24 de ani) a fost curtat de Real Madrid, așa cum a tot scris presa internațională în perioada de mercato trecută.

Transferul nu s-a concretizat însă, iar Uli Hoeneß, oficialul lui FC Bayern, a ținut să puncteze faptul că Olise are contract cu bavarezii până în 2029 și că nu se gândesc să-l vândă.

Totodată, el a pedalat și pe ideea că FC Bayern va demara negocierile pentru prelungirea înțelegerii contractuale a fotbalistului pe durata actualei stagiuni.

”E un nonsens (n.r. transferul său la Real Madrid). Michael are contract cu noi până în 2029. Așa că nu ne gândim la asta momentan. O să și vorbim cu el să-i prelungim contractul în acest sezon.

Dacă nu vrea până se termină, o să așteptăm și o să vedem ce se întâmplă în 2029. Nu sunt îngrijorat deloc”, a spus Uli Hoeneß, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Francezul Olise are 118 apariții în toate competițiile la FC Bayern, unde și-a trecut în cont 52 de goluri și a oferit 60 de pase decisive.

Fotbalistul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Crystal Palace și Reading

La naționala Franței, atacantul lateral născut la Londra a debutat la 22 de ani și 8 luni, sub comanda lui Didier Deschamps, iar de atunci a strâns 29 de selecții și 11 reușite.