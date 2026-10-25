Florin Prunea, fostul mare internațional, a urmărit partida din Gruia, încheiată cu un rezultat de egalitate după ce Dinamo a marcat de două ori pe finalul jocului, în condițiile în care și-a dominat autoritar adversara.

Fostul portar a remarcat lipsa lui Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al lui Dinamo suspendat pentru această partidă din cauza cartonașelor galbene, și a avut o mențiune specială pentru un alt jucător. Cătălin Cîrjan a fost remarcatul lui Florin Prunea, după ce a reușit să marcheze din nou pentru Dinamo.

Florin Prunea: ”Este într-o revenire de formă”

„Cum a ieșit de la vestiare, Dinamo a accelerat. Se văd schimbările, au un alt lot, iar jucătorii de pe bancă ajută clar. Centrarea lui Tarbă a fost extraordinară la gol.

Zandbergen arată că își dorește și fotbalul l-a răsplătit când avea nevoie să marcheze. S-a văzut lipsa lui Pascual. Dacă era acolo, era altfel la golul doi. Soro era în marcaj, dacă era Pascual acolo nu se întâmpla asta.

Aș vrea o mențiune specială pentru Cîrjan. Este într-o revenire de formă și a marcat din nou”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

În etapa următoare, Dinamo va juca pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad, în timp ce CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, o altă echipă aflată în zona play-off-ului din Superliga.

CFR Cluj - Dinamo 2-2, echipele de start: