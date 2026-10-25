Cele două grupări s-au înfruntat în etapa cu numărul zece din La Liga, primul eșalon al Spaniei, în celebrul El Clasico disputat de această dată pe ”Camp Nou”.
- La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 în favoarea echipei ”blanco”
Pe modul Inzaghi în Barcelona - Real Madrid! Kylian Mbappe, gol oportunist pe ”Camp Nou”
Foto: Digi Sport 1
Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 41, după o centrare puternică din flancul stâng respinsă de stoperul catalanilor, Gerard Martin, direct în picioarele starului francez.
Scorul putea fi 2-0 pentru Real Madrid la pauză. Mbappe a mai avut și o bară înainte de fluierul de final al primei părți, iar catalanii au răsuflat în cele din urmă ușurați cu un handicap de un singur gol.
Barcelona - Real Madrid, echipele de start
Barcelona: Joan Garcia - Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Gordon, Raphinha; Rezerve: Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Szczesny, Adeyemi, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, A. Campos, Orian Goren; Antrenor: Hansi Flick
Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo Silva - Guler, Bellingham, Diomande - Mbappe; Rezerve: Voloshyn, Mestre, Militao, Trent, Carreras, Rudiger, Dumfries, Camavinga, Pitarch, Endrick, Espi, Brahim; Antrenor: Jose Mourinho