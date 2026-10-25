Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”

Dumitrescu a explicat că Alexandru Pașcanu (28 de ani) nu trebuia să îl lase pe Aymen Boutoutaou (25) să se întoarcă, la golul de 2-1 al roș-albaștrilor, cu fața la poartă.

Greșeala remarcată de Ilie Dumitrescu în FCSB - Rapid

„Aici este greșeala lui Pașcanu, 100%. Este zona ta. Nu-l lași să se întoarcă cu fața. Nu te interesează ce este în stânga și în dreapta.

Nu trebuie să-l lași să se întoarcă cu fața spre poartă (n.r.- pe Boutoutaou). Faza aceasta era foarte simplu de rezolvat”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.