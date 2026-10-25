Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”

Dumitrescu a explicat că Alexandru Pașcanu (28 de ani) nu trebuia să îl lase pe Aymen Boutoutaou (25) să se întoarcă, la golul de 2-1 al roș-albaștrilor, cu fața la poartă.
Greșeala remarcată de Ilie Dumitrescu în FCSB - Rapid
„Aici este greșeala lui Pașcanu, 100%. Este zona ta. Nu-l lași să se întoarcă cu fața. Nu te interesează ce este în stânga și în dreapta.
Nu trebuie să-l lași să se întoarcă cu fața spre poartă (n.r.- pe Boutoutaou). Faza aceasta era foarte simplu de rezolvat”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Caseta derby-ului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
- Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
- Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79'
- Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
- Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel
FCSB a învins Rapidul cu 4-1 şi a ajuns la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid ocupă poziția a doua, cu 27 de puncte.