Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”

Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ilie Dumitrescu, fost internațional, în prezent analist TV și oficial FRF, a identificat o greșeală majoră din FCSB - Rapid 4-1. 

TAGS:
FCSBRapidIlie DumitrescuSuperligaaymen boutoutaouAlexandru Pascanu
Din articol

Dumitrescu a explicat că Alexandru Pașcanu (28 de ani) nu trebuia să îl lase pe Aymen Boutoutaou (25) să se întoarcă, la golul de 2-1 al roș-albaștrilor, cu fața la poartă. 

Greșeala remarcată de Ilie Dumitrescu în FCSB - Rapid

„Aici este greșeala lui Pașcanu, 100%. Este zona ta. Nu-l lași să se întoarcă cu fața. Nu te interesează ce este în stânga și în dreapta. 

Nu trebuie să-l lași să se întoarcă cu fața spre poartă (n.r.- pe Boutoutaou). Faza aceasta era foarte simplu de rezolvat”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro

Golul lui Aymen Boutoutaou, analizat de Ilie Dumitrescu

  • Vlcsnap 2026 10 24 22h41m29s131
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Caseta derby-ului

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
  • Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
  • Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79' 
  • Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel

FCSB a învins Rapidul cu 4-1 şi a ajuns la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid ocupă poziția a doua, cu 27 de puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Risto Radunovic, discurs războinic după FCSB - Rapid: „Noi am dat dovadă de asta pe teren”. Ce a spus despre viitorul său
Risto Radunovic, discurs războinic după FCSB - Rapid: „Noi am dat dovadă de asta pe teren”. Ce a spus despre viitorul său
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
"La somn!" Gestul făcut de Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby
"La somn!" Gestul făcut de Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
Farul - Oțelul Galați, de la 16:00, în etapa a 13-a din Superliga României
Farul - Oțelul Galați, de la 16:00, în etapa a 13-a din Superliga României
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”

Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”

„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”

„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog. "De cele mai multe ori, se întâmplă din cauza anturajului"
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog. "De cele mai multe ori, se întâmplă din cauza anturajului"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!