Cele două grupări s-au înfruntat în etapa cu numărul zece din La Liga, primul eșalon al Spaniei, în celebrul El Clasico disputat de această dată pe ”Camp Nou”.

La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 în favoarea echipei ”blanco”

Fanii Barcelonei au răbufnit la pauza meciului cu Real Madrid: ”Jucăm în zece cu el pe teren”

În minutul 41 al meciului, Mbappe a deschis scorul după ce Gerard Martin a respins o centrare puternică direct în picioarele starului de la Real Madrid.

Iar la pauza meciului, fanii Barcelonei au răbufnit pe Facebook: ”Jucăm în zece cu Gerard Martin pe teren”, ”Există vreo compensație pentru faptul că Gerard Martin poartă tricoul nostru în acest sezon?”, ”Avem nevoie de un fundaș adevărat!” sau ”Cu Martin în teren nu o să câștigăm niciodată” sunt câteva dintre comentarii.

Barcelona - Real Madrid, echipele de start

Barcelona: Joan Garcia - Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Gordon, Raphinha; Rezerve: Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Szczesny, Adeyemi, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, A. Campos, Orian Goren; Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo Silva - Guler, Bellingham, Diomande - Mbappe; Rezerve: Voloshyn, Mestre, Militao, Trent, Carreras, Rudiger, Dumfries, Camavinga, Pitarch, Endrick, Espi, Brahim; Antrenor: Jose Mourinho