Anunt BOMBA al lui Becali: se SCHIMBA capitanul la Steaua!!! "Tanase o sa frece banca, nu e fotbalist!" Cei 3 lideri ai Stelei

Becali ii ia banderola lui Florin Tanase dupa eliminarea FCSB din Europa League.

Tanase a cerut schimbare inainte de pauza dupa un fault al unui adversar. Becali a fost dezamagit de atitudinea omului pentru care i-a luat banderola lui Alibec. Planic, Gnohere si Rusescu sunt cei 3 favoriti sa fie capitani la FCSB.

"Tanase o sa frece banca. Daca el in minutul 43 cere schimbare... Nu are ruptura sau ceva. Mai joaca, ma, doua minute. Cand intru in vestiar, ma duc si ii spun ca nu merita banderola. O sa i-o dau lui Planic sau lui Gnohere, ca marcheaza goluri. Sau lui Rusescu! O sa vad, dar de la Tanase mi-am laut gandul, nu o sa fie mare fotbalist. L-a lovit putin si a zis ca mai bine nu joaca. Nu ati vazut la el.. una, doua, mainile sus", a spus Becali la Digisport.