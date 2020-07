"Nu ma mai atrage antrenoratul!" Ce oferta de milioane a refuzat Ioan Andone si ce planuri mari are pentru FC Voluntari!

Ioan Andone a vorbit despre ceea ce isi doreste sa faca in viitor.

Noul presedinte al lui FC Voluntari a povestit despre ofertele pe care le-a avut in ultima vreme, dar si despre motivele pentru care nu vrea sa revina pe banca tehnica a vreunei echipe.

"Nu ma mai gandesc la antrenorat. Au trecut 3 ani... Am mai avut ceva oferte, din India ultima oara. Nu mai am varsta sa ma mai duc. Am 60 de ani, nu m-a mai atras", a declarat Andone pentru Telekom Sport.

Fostul antrenor, care a trecut printre altele pe la Dinamo, CFR Cluj, Astana si Apollon Limassol, a detaliat si ce isi doreste sa realizeze in sezonul urmator alaturi de staff-ul celor de la Voluntari, laudandu-l pe antrenorul Mihai Teja.

"Daca ne salvam matematic, o sa fie un obiectiv mai indraznet la anul.

Nu e zi sa nu le repete (n.r. Mihai Teja) jucatorilor: Mai sunt atatea saptamani, evitati, si daca mergeti la un supermarket sa nu uitati de masca, intrati repede, nu stati mult ca sa pierdeti timpul, nu mergeti prin malluri, nu mergeti unde e aglomeratie. Fereste-te pentru ca de aici iti iei salariul", a adaugat Ioan Andone.