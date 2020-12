Reghecampf, gata sa REVINA pe banca! Presa internationala a anuntat viitoarea echipa a antrenorului roman! Pe cine urmeaza sa preia

Laurentiu Reghecampf (45 ani) si-ar fi gasit deja echipa dupa despartirea de Al-Wasl.

Antrenorul roman este gata sa revina pe banca la doua luni dupa ce si-a dat demisia de la Al Wasl, echipa pe care a antrenat-o pentru un an si jumatate.

Reghecampf ar fi ajuns la o intelegere cu Al-Shabab, clubul la care joaca fostul portar al campioanei CFR Cluj, Giedrius Arlauskis, anunta Al Bilad. Tehnicianul roman urmeaza sa il inlocuiasca pe Pedro Caixinha.

Al-Shabab ocupa locul 3 in clasamentul primei ligi din Arabia Saudita cu 15 puncte obtinute, la 7 puncte distanta de liderul Al-Hilal.

Laurentiu Reghecampf a mai antrenat in Arabia Saudita in perioada mai 2014 - februarie 2015, cand a fost antrenorul lui Al-Hilal. Singurele trofee din cariera de antrenor le-a castigat alaturi de FCSB, doua titluri de campion pentru sezoanele 2012/13 si 2013/14, dar si Supercupa Romaniei in sezonul 2013/14.