Reghecampf a RUPT tacerea! Meciul dupa care Gigi Becali a intrat la puscarie: "Daca va aduceti aminte, chiar in seara aia Gigi a avut si probleme foarte mari!"

Laurentiu Reghecampf a vorbit despre o infrangere la care inca se mai gandeste.

FCSB era deja campioana in 2013 si a jucat un meci cu Viitorul, echipa care se lupta pentru a evita retrogradarea. S-a terminat 5-2 pentru constanteni, iar dupa au aparut foarte multe speculatii, deoarece Becali s-a bucurat dupa fiecare gol marcat de Viitorul.

Tot in seara respectiva, finantatorul de la FCSB a incercat sa plece din tara, dar a fost oprit la aeroport. A doua zi, latifundiarul din Pipera a fost condamnat la inchisoare in dosarul MaPN.

Reghe a demisionat dupa meci, dar la cateva minute a revenit asupra deciziei. Sotul Anamariei Prodan a povestit evenimentele petrecute atunci.

"Am fost atunci suparat dupa meci. Am fost suparat de faptul ca noi iesisem deja campioni. Si dadusem liber la sase, sapte jucatori care mergeau la echipa nationala.

Am folosit atunci jucatorii care mi-au ramas la dispozitie. Jucatorii care nu jucasera foarte mult. A fost o reactie pe care am avut-o dupa meci… Din care eu am invatat foarte multe lucruri. Am avut eu impresia ca s-a intamplat ceva, dar nu era absolut nimic. Daca va aduceti aminte, chiar in seara aia Gigi a avut si probleme foarte mari

A vrut sa plece si-a avut niste probleme atunci. Reactia mea nu a fost una OK. Eram foarte nervos ca pierdusem meciul si nu voiam sa pierd niciun meci. Am revazut acum, la Dubai, meciul", a declarat Reghecampf pentru Gazeta