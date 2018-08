"Nu l-am SAPAT pe Edi Iordanescu! Sunt minciuni!" Camora ATACA dupa schimbarea antrenorului! Ce le-a spus Iordanescu Jr dupa despartirea de la CFR

Unul dintre jucatorii reprezentativi ai celor de la CFR Cluj, Mario Camora a vorbit la plecarea catre Calarasi, acolo unde campioana joaca sambata contra celor de la Dunarea, despre situatia de la club. El a dezmintit categoric informatia publicata de Gazeta ca ar fi fost unul dintre jucatorii care s-au plans la conducerea clubului de Edi Iordanescu.

"O saptamana grea pentru noi dupa rezultatul cu Botosani, rezultatul cu Malmo, nu au fost cele pe care echipa si staff-ul le-am vrut. Avem deja un meci important maine, este important sa castigam sa avem un moral bun si sa mergem la Malmo sa obtinem un rezultat bun si sa ne calificam.



(Edi Iordanescu) ne-a scris un mesaj pe grupul pe care il avem noi. Ne-a spus: <<multumesc>>. Noi la fel, i-am multumit ca am castigat impreuna Supercupa si ca ii dorim multa bafta, e o persoana buna, un prieten bun si sa aiba o cariera frumoasa.



Am avut 7 antrenori la CFR, e a doua oara cand lucrez cu Conceicao, e adevarat, prima data cand am lucrat am castigat Cupa. Acum sper din nou sa ne ajute echipa, sa ridice moralul si sa castigam cat mai multe trofee. E presiune mare, nu numai pe Tony Conceicao ci pe toata echipa. Avem nevoie sa schimbam ceva dupa ultimele 2 rezultate si suntem optimisti.



Sunt de atata timp in fotbal, sa nu spuna cineva ca am fost noi impotriva lui Edi Iordanescu, sunt minciuni. Am dat tot pe teren si cu Malmo, nu a fost numai din cauza mea ca Edi Iordanescu a plecat. A fost decizia conducerii, nu a mea, eu aici sunt platit sa joc, dar sa fie clar ca nu am vorbit despre <<saparea>> lui Edi Iordanescu" a spus Mario Camora.