"Mi-as dori sa ne mai intalnim cu Edi la club in calitate de antrenor!" Iuliu Muresan explica ce s-a intamplat la CFR!

Iuliu Muresan a vorbit despre despartirea CFR-ului de Edi Iordanescu.

Presedintele CFR-ului a vorbit la Pro X despre motivele plecarii lui Edi Iordanescu de pe banca echipei clujene. Acesta din urma a fost inlocuit cu Antonio Conceicao, cel care a mai antrenat echipa din Cluj in 2009 si in sezonul 2015-1016.

"Nu pot sa spun ca Edi si echipa erau intr-o relatie proasta, dar ceva nu a mers. Sigur ca echipa, dupa pregatirea de vara, a jucat bine in Supercupa, dar dupa aceea, echipa a scazut in exprimare foarte mult. Cu Malmo a jucat chiar slab. Atunci, sigur ca actionarii si consiliul de administratie au luat masuri. Nu e o situatie fericita, chiar nu ma bucur, eu l-am respectat si il respect. Am incredere in el, dar ceva nu a mers si nu s-a mai avut rabdarea necesara", a explicat Iuliu Muresan, in direct la Pro X.

Presedintele clubului din Cluj a explicat ca nu se poate compara stilul lui Dan Petrescu cu cel al lui Edi Iornadescu si ca orice antrenor ar fi venit dupa Petrescu, ar fi fost foarte greu sa-l egaleze pe acesta.

"Fac o comparatie cu Jose Mourinho, e foarte greu sa vina un antrenor care sa faca aceleasi lucruri ca el", a marturisit Muresan.

Presedintele de la CFR a explicat si declaratia de astazi referitoare la plecarile lui Mara si Copilu de la club, cand a spus: "Oricum eram prea multi si asta era o problema".

"A fost o declaratie nefericita, care nu ma caracterizeaza. Marian Copilu era cel care, de fapt, se pricepe la fotbal, care a condus clubul in ultima perioada. Decizia care s-a luat ca el si Mara sa plece nu a fost luata de mine", s-a scuzat Muresan.

Acesta a explicat ca la club a venit un nou actionar majoritar care si-a adus niste oameni de incredere. "Are dreptul si obligatia sa ia masuri la un moment dat", a spus seful de la CFR.

Intrebat daca Edi Iordanescu a activat clauza de reziliere, Iuliu Muresan a dezvaluit ca plecarea antrenorului s-a bazat pe o intelegere amiabila.

Cat despre aducerea imediata a lui Conceicao la CFR, presedintele clujenilor a marturisit ca acesta nu a fost contactat dinainte, fiind intocmita o lista scurta.

"Nu ne-am gandit dinainte la schimbarea antrenorului si am ales solutia unui antrenor cu care am mai castigat si cu care ne intelegem bine", a explicat Muresan.

"Eu mi-as dori sa ne mai intalnim cu Edi la club in calitate de antrenor", a completat acesta.