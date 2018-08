Piturca vrea sa revina in Liga 1, dar nu a luat in calcul CFR Cluj! Ii poate lua locul lui Mangia: "Nu mi-e teama!"

Piturca nu le-a raspuns la telefon campionilor de la CFR. Fostul selectioner asteapta ... Craiova.

In tara, Piturca a antrenat doar in Ghencea si la Craiova. Oltenii n-au inceput bine sezonul - au pierdut Supercupa si au facut 0-0, acasa cu Iasiul.



Piturca n-a mai antrenat de 2 ani, dupa despartirea de arabi. Piturca n-a vrut sa mearga la CFR in locul lui Edi Iordanescu.

"Nu vorbesc cu Piturca de 6-7 ani, dar eu l-as lua pe Piturca sau pe Andone. Daca mananci ciorba de urzici, dai bani putini, daca vrei sa mananci muschi de vita, dai bani mai multi" spune Mitica Dragomir.