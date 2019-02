Anunt soc: Barcelona il vinde pe Coutinho! MARCA dezvaluie ca sefii catalanilor i-au fixat deja pretul

Sefii Barcelonei nu exclud posibilitatea de a-l vinde pe Philippe Coutinho in urmatoarea perioada de mercato, daca brazilianul nu isi va spori performantele si nu va ajuta echipa sa castige trofee.

Philippe Coutinho, fotbalist pe care Barcelona s-a chinuit serios sa-l ia de la Liverpool si in schimbul caruia a platit o suma uriasa, de peste 155 de milioane de euro, ar putea fi vandut de formatia catalana.

Cotidianul spaniol MARCA scrie astazi ca "Barcelona nu mai exclude posibilitatea de a asculta oferte pentru Coutinho".

Decizia catalanilor vine ca urmare a jocurilor dezamagitoare facute de brazilianul care a marcat doar de 4 ori in acest sezon, in 20 de aparitii in La Liga.

Oficialii de pe Camp Nou sunt de parere ca Philippe Coutinho nu a demonstrat pana acum ca merita suma uriasa pe care catalanii au platit-o in schimbul sau, nici salariul pe care il incaseaza. Din acest motiv, ei l-ar putea vinde.

MARCA scrie ca sefii Barcei sunt constienti ca optiunile sunt limitate si putine echipe si-ar permite sa-l cumpere pe Coutinho, dar spera ca formatii precum PSG sa devina tentate de oportunitatea de a-l lua.

In schimbul lui Coutinho, cei de la Barcelona vor cel putin aceeasi suma pe care au platit-o in schimbul sau.

Decizia in privinta lui Coutinho vine si ca urmare a achizitionarii olandezului Frenkie de Jong, care joaca pe acelasi post.