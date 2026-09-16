În cele din urmă, această mutare se pare că nu va deveni realitate. Fanii FCSB-ului nu vor să treacă peste trecutul rapidist al lui Șumudică, dar nici peste episoadele tensionate avute cu antrenorul în ultimii ani.

Marius Șumudică va rămâne la CFR Cluj și a transmis un mesaj către suporterii echipei din Gruia. Chiar dacă ardelenii trec printr-o perioadă delicată pe plan administrativ, fostul rapidist și-a reconfirmat atașamentul față de actuala sa echipă.

Mesajul transmis de antrenor a fost postat pe pagina oficială de Facebook a clubului. În această perioadă, CFR Cluj a făcut mai multe transferuri importante, iar Șumudică așteaptă pauza competițională pentru a lucra mai mult cu noii săi elevi.

Marius Șumudică, mesaj pentru suporterii lui CFR Cluj! Rămâne la echipă

„Dragi suporteri,

În ultima perioadă, numele meu a fost asociat în mod repetat cu banca tehnică a echipei FCSB. S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații.

Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit. Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi “pava” drumul spre o altă echipă. A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile.

Toți cei care m-au cunoscut de-a lungul carierei știu un lucru: oriunde am fost, am fost trup și suflet pentru echipa mea. Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate. Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea. Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor. Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum.

Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi.

Iar astăzi sunt antrenorul echipei CFR Cluj. Un club care m-a primit cu brațele deschise, care mi-a oferit respect, încredere și unitate. Un club în care am găsit nu doar o echipă, ci o comunitate: jucători, staff, conducere și întreaga suflare vișinie, care trăiesc fotbalul cu aceeași pasiune ca mine.

Și nu pot trece peste un sentiment care mă emoționează de fiecare dată: galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult. Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda.

Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu.

Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru susținere și pentru respect. Ne vedem pe stadion, uniți, așa cum știm noi.

Forza, Forza CFR!

Marius Șumudică”, se arată în comunicatul postat de gruparea din Gruia.

În ultimele săptămâni, după rezultatele nesatisfăcătoare sub comanda lui Marius Baciu, Gigi Becali a vorbit tot mai des despre posibilitatea de a schimba antrenorul. S-au vehiculat variante precum Ianis Zicu, Dan Petrescu sau Mirel Rădoi, însă niciuna nu mai pare de actualitate din diverse motive.