"Nu cred ca am fost atat de apreciati cum ar fi trebuit!" Ce a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dupa victoria in fata Craiovei! Declaratii spumoase ale antrenorului campioanei Romaniei

Ce a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa de dupa meciul cu Craiova.

CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Craiova, scor 2-0 si au terminat sezonul regulat la 6 puncte de olteni, care se claseaza pe locul 2 in Liga 1. Suporterii Craiovei s-au pregatit intensiv pentru aceasta partida si au aprins torte in drum spre stadion, dar si atmosfera pe Ion Oblemenco a fost demna de un adevarat derby intre primele doua clasate. La finalul partidei, antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a spus ca nu a mai vazut o asemenea atmosfera pe un stadion si spune ca in partida de aseara echipa sa a avut si mult noroc. Totodata, acesta a vorbit si despre returul cu Sevilla si spune ca CFR nu a fost respectata pe atat de mult pe cat ar fi trebuit si face referire la echipele pe care le-a invins sau le-a eliminat in acest sezon european.

"Un meci intr-o atmosfera incredibila, cea mai frumoasa atmosfera pe care am vazut-o pe un stadion, nu ma asteptam sa fie asa plin stadionul, sa cante de la inceput pana la sfarsit. In momentul asta Craiova are cea mai buna echipa. Am facut 6 schimbari, trebuia sa risc, veneam dupa un meci cu Sevilla. Am avut si putin noroc, exact ce nu am avut pana acum. Nu ai cum sa vii la Craiova sa castigi fara sansa.



Eu tot timpul spun ca toti incep cu aceleasi sanse la titlu in play-off. Daca as spune ca imi pare rau pentru Viitorul ca nu s-a calificat in play-off, asta s-ar intrepreta. Nu pot sa spun ca imi pare rau sau imi pare bine, dar Hagi e Hagi si e foarte dezamagit. Va fi o deplasare foarte grea la Sevilla, 4 ore cu avionul, avem un lot cu experienta. Unii dintre ei nu puteam sa ii schimb. Noi am jucat numai cu echipe tari, nu am fost atat de apreciati cum ar fi trebuit pentru ce am facut aici", a spus Dan Petrescu la finalul partidei.