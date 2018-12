"Nu avem nevoie de niciun fotbalist!" Meme Stoica, declaratie SURPRINZATOARE: Singurul jucator pe care si-l doreste la FCSB

Meme Stoica a vorbit despre transferurile de care are nevoie FCSB.

Directorul sportiv de la FCSB a vorbit despre transferurile de care au nevoie stelistii si a marturisit ca isi doreste un singur jucator.

Meme considera ca FCSB nu are nevoie de niciun alt jucator in afara lui Iulian Cristea.

"De Iulian Cristea putem vorbi doar cand va intra in ultimele sase luni de contract, daca i se va face oferta si daca se va accepta. Adica, de la inceputul lui ianuarie. Cristea este un jucator care a avut un salt valoric, caruia i s-a schimbat pozitia, pare un jucator interesant in aceasta pozitie de fundas central. E provenit din mijlocas central, cu tehnica foarte buna, cu varsta buna. E posibil sa vina la Steaua si sa fie foarte bun.

Dar, cel mai fericit as fi daca la FCSB, in iarna asta, cu exceptia unui fundas central, mi-l doresc si eu pe Cristea, sa nu plece, dar nici sa nu mai vina nimeni. Pentru ca eu consider ca noi nu avem nevoie de niciun fotbalist.

Imi doresc doar, cu exceptia lui Ovidiu Popescu, care va veni mai tarziu, desi nu se stie, mi-as dori ca la primul meci din 2019 de la Calarasi, Dica sa fie obligat sa aleaga, in afara jucatorilor de acum, intre Pintilii, Momcilovic si Teixeira", a spus Meme la DigiSport.