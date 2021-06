"Nu am venit pentru bani si nu plec pentru bani. Prioritatea mea a fost CFR!" Mesajul de adio al lui Edi Iordanescu dupa despartirea de Cluj

Edi Iordanescu paraseste CFR Cluj dupa 6 luni.

Iordanescu a preluat echipa intr-un moment dificil, in decembrie, dupa despartirea CFR-ului de Dan Petrescu, si i-a adus al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1.

Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Iordanescu le-a multumit celor implicati in activitatea sa la Cluj. Mesajul lui edi lasa de inteles ca a asteptat pana in ultimul moment o propunere valida de prelungire.

"Nu am venit la Cluj pentru bani si nu plec pentru bani. Nu am un acord dat in alta parte si nu stu ce o sa-mi ofere viitorul. Am refuzat orice fel de contact pana in acest moment si prioritate a avut mereu CFR. Doar ca, uneori, in viata, chiar daca exista o dorinta comuna, exista riscul sa nu gasesti calea comuna", a scris Iordanescu Jr. pe Facebook.

Mesajul integral al lui Edi Iordanescu