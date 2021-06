BREAKING NEWS | Sumudica, "90% la CFR Cluj!" Anuntul momentului

CFR Cluj e in cautari de antrenor dupa ce Edi Iordanescu a parasit echipa. Favoritul momentului sa-l inlocuiasca la Cluj e Marius Sumudica.

19:40 gsp.ro scrie ca 'afacerea Sumudica' e perfectata in proportie de 90%.

19:00 Conform PRO Sport, CFR-ul e in tratative cu Marius Sumudica, Ladislau Boloni si Costel Galca. In prim-plan ar fi negocierile cu Sumudica, anunta sursa citata.

Marius Sumudica a fost in discutii cu cluburi din Polonia, Arabia Saudita si Turcia dupa despartirea de Rizespor. Niciuna dintre piste nu s-a concretizat. Sumudica ar prioritiza un contract in strainatate. In urma cu doua saptamani, Sumudica a refuzat varianta FCSB, desi Gigi Becali dadea ca sigura numirea sa.

Sumudica n-a mai lucrat in Liga 1 din 2017, cand a parasit-o pe Astra pentru Kayserispor. A trecut apoi pe la Al Shabab, Gaziantep FK si Rizespor. De ultima s-a despartit in aceasta primavara.